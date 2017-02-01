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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
13:56  01 февраля 2017 1

Тысячи пермяков остались без тепла в мороз

Коты на батарее, кот, тепло, отопление, домашнее животное, отопительный сезон, уют, котики на батарее
Несколько тысяч жителей Пермского края остались без отопленияФото: depositphotos.com

Сразу две коммунальные аварии произошли в Пермском крае в первый день февраля. Больше всего пострадали жители Соликамска.

Утром 1 февраля в Соликамске, по улице 1-го Мая, 30, был обнаружен прорыв в системе теплоснабжения. Без отопления остался целый микрорайон, в том числе детские сады № 17, 44, школа № 1, гимназия № 2, Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского. По информации «Газеты.Ru», всего без тепла остались около 7 тысяч человек. В школах и колледже занятия не отменили, а вот в садиках прием детей приостановлен. К 18:00 авария будет ликвидирована, обещают в администрации Соликамска.

Еще одна коммунальная авария произошла сегодня, 1 февраля, в Перми. В микрорайоне Садовый без отопления остались 66 жилых домов и 6 садиков. К 19:00 тепло в квартиры жителей обещают вернуть.

Анна Белкина
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