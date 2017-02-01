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01 февраля 2017
13:47  01 февраля 2017 5

Поломка американского крейсера в водах Японии грозит экологическим бедствием

Португалия, море, море берег, мыс рока
Американский крейсер загрязняет воды ЯпонииФото: Алена Полозова © URA.RU

Военный крейсер США Antietam сел на мель возле берегов Японии из-за утечки гидравлического масла.

Общий объем утечки, по словам представителя Тихоокеанского флота американских ВМС, достиг четыре тысячи литров, передают «Дни.ру». Серьезно повреждены гребные винты крейсера, в настоящий момент судно отбуксировали на базу. Члены экипажа во время ЧП не пострадали.

О том, когда крейсер вернется в строй, пока не сообщается. Как сообщает «Газета.Ru, сейчас предпринимаются усилия по нейтрализации воздействия технического масла на экологию.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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