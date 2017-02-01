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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:19  01 февраля 2017 0

Получить испанскую визу в Екатеринбурге станет легче

Поехать в Испанию екатеринбуржцам теперь станет значительно прощеФото: pixabay.com

Испанский визовый центр в Екатеринбурге, закрытый в конце прошлого года, возобновил свою работу. Как сообщает сайт BLS International Services (нового визового оператора испанского МИДа), визовые центры с 1 февраля открылись в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

Документы для оформления визы принимаются с понедельника по пятницу, с 9 до 16 часов, по адресу Карла Либкнехта, 22, офис 305.

В министерстве международных и внешнеэкономических связей региона уточнили, что «не имеют отношения к работе данной коммерческой организации».

Антон Ольшанников
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