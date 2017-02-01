{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
14:25  01 февраля 2017 3

Камеры видеонаблюдения в Кургане засняли нарушения начальника УМВД

Брифинг начальника УМВД Курганской области. Курган., ильиных олег
Олег Ильиных выехал у светофора за стоп-линиюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных признался журналистам, что сам стал нарушителем правил дорожного движения — камеры видеонаблюдения засняли, как он за рулем своего автомобиля остановился у светофора за стоп-линией.

Во время брифинга в управлении МВД по Курганской области, Олег Ильиных признал замечание одного из журналистов, что не везде дорожная разметка и установленные знаки позволяют водителям правильно сориентироваться. В частности, разговор зашел о перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса, где на асфальте не видно стоп-линий, а знак часто не виден из-за общественного транспорта.

Начальник УМВД отметил, что камеры видеонаблюдения, весь сопряженный с ними комплекс оборудования и разметка находятся в ведении правительства региона, поэтому ГИБДД не имеет полномочий вносить какие-либо изменения. Он пообещал, что направит письмо, где предложит сделать предупреждающие знаки более заметными.

В целом работу системы видеонаблюдения Олег Ильиных оценил положительно, отметив, что она позволяет снизить количество ДТП. Он также напомнил, что все спорные моменты можно разобрать с привлечением видеоматериалов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров