15:08 01 февраля 2017 0

Салехардские чиновники вышли из кабинетов на разминку Фото со страницы Людмилы Кузнецовой в Facebook

Губернатор Ямал Дмитрий Кобылкин возродил производственную гимнастику. В среду, 1 февраля, в эфире окружного радио он дал старт зарядке на предприятиях всего округа. Проводили первую физразминку для офисных работников олимпийские призеры, члены сборной команды России по плаванию Анастасия и Сергей Фесиковы.

«Молодёжное правительство Ямала выступило с инициативой возрождения производственной гимнастики на территории автономного округа. Уверен, что это будет полезным для всех жителей региона независимо от возраста и статуса. Выполнение комплекса упражнений позволит добиться повышения уровня физической подготовки граждан, зарядиться бодростью, энергией и хорошим самочувствием на весь трудовой день», — сказал Дмитрий Кобылкин по радиоприемнику, открывая зарядку.

Далее олимпийские призеры начали вести по радио шестиминутную гимнастику, чтобы сотрудники ямальский предприятий встали с насиженных мест и размялись.

Корреспондент «URA.RU» находился в этот момент в окружном правительстве. Конечно, все здание обойти за шесть минут не удалось, но на двух обследованных этажах не было замечено ни одного занимающегося. Около дюжины сотрудников окружной администрации при этом вообще устраивали себе перекус в местной столовой.

Один из рядовых сотрудников, встреченных журналистом в коридоре, рассказал, что им вообще не до зарядки. «Да у нас тут и так целыми днями спринтерские забеги с препятствиями по этажам и кабинетам», — усмехнулся собеседник, просивший не называть его имени.

Тем не менее в муниципалитетах зарядка прошла. Социальные сети уже заполнились фотографиями участвующих в ней молодежи и чиновников. Спортом занялись и в управлении культуры Салехарда, фотографиями делятся трудовые коллективы из Пуровского района, в Новом Уренгое сотрудники администрации собрались на совместные занятия в холле, в Губкинском вообще провели массовую зарядку на открытом воздухе.