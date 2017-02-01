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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
14:39  01 февраля 2017 2

В Кургане осужден водитель КамАЗа, из-за которого погибли четыре человека

Водитель КамАЗа был за рулем в состоянии опьянения (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков

Курганский городской суд признал 33-летнего водителя КамАЗа, принадлежащего предприятию «Наука и Практика Сервис», виновником страшного ДТП, при котором погибли четыре человек. Мужчина приговорен к 5 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права работать водителем на три года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее сообщало «URA.RU», авария произошла утром 22 сентября 2016 года на повороте в микрорайон Черемухово. Установлено, что виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при повороте он не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2110. В результате ДТП 27-летний водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте.

Анна Бояркина
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