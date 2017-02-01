16:52 01 февраля 2017 10

Эксперты уверены, что новое обострение в Донбассе вызвано паникой киевского режима Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Активизация украинской армии на юго-востоке Украины связана со страхом Порошенко окончательно потерять поддержку Запада. Такое мнение в среду, 1 февраля, высказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

«Нынешнее обострение ситуации вокруг Донецка представляется одним из важнейших с точки зрения судьбы действующего киевского режима. Киевские власти сейчас исполняют вполне конкретный заказ тем силам в США, которые теряют контроль за инструментами глобального доминирования. Для них сейчас стоит важная многовекторная задача — поссорить нового президента Америки Дональда Трампа с Россией, в адрес которой он начал делать вполне определенные шаги по сближению», — пояснил «URA.RU» руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По его мнению, очевидно, Порошенко находится под полным контролем сил, которые снабжают Украину вооружением, специалистами и обеспечивали до сих пор политическое прикрытие.

«Это вынужденное для Порошенко наступление, его держат на полном контроле, его заставляют делать то, под чем он давно подписался, но теперь может привести к полному краху», — отметил политолог.

Политологи уверены, что боевые действия в Донбассе — на руку Украине Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Он подчеркнул, что сейчас «Порошенко бросают в топку авантюристической войны на два фронта — против Трампа и против России».

«Такой авантюры Порошенко не выдержит. Если созреют достаточные условия для ответного удара со стороны армий ДНР и ЛНР, этот удар будет нанесен. Несмотря на все пропагандистские заявления и вполне реальные затраты на укрепление украинской армии, ее моральный дух не сопоставим с моральным духом и навыками армии юго-востока. Прямое столкновение между юго-востоком и ведущими сегодня подлые провокативные вылазки и бомбежку мирных кварталов украинскими силовиками не закончится для Украины ничем хорошим. Авторы провокаций на это и рассчитывают — вызвать ответную реакцию и обвинить во всем Россию и заодно Трампа в сближении с Россией», — сказал Рябов.

Кроме того, для решения вопроса с киевским режимом будет достаточно и менее рискованного по сравнению с военным политического решения, уверен эксперт.

«Мировое сообщество вполне сегодня в состоянии одернуть киевский режим, а вслед за тем и расследовать его преступления. Тот же Трамп не станет закрывать глаза на очевидные преступления Киева, если они будут объективно расследованы.

Объективность Запада — это то, что пугает сегодня Порошенко больше всего. Я склоняюсь именно к этому варианту — его надо довести до военного трибунала», — резюмировал собеседник агентства.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов заявил «URA.RU», что «режим Порошенко ведет себя точно так же, как режим Ельцина во время первой чеченской — ведет безумные операции и не считается с жертвами».

«Мысль о том, что Украина повторяет путь, который прошла Россия, только с двадцатилетним опозданием, находит новое подтверждение. При этом, похоже, как и ельцинский режим, порошенковский по большому счету не считается с мнением Запада, хотя целиком от него зависит. Ход войны определяется какой-то внутренней скрытой логикой власти и военщины», — добавил Тихонов.

Смена власти в США ставит украинского лидера в сложное положение Фото: пресс-служба Президента Украины

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов в беседе с «URA.RU» указал на то, что очередное обострение ситуации в Новороссии, боевые действия и обстрел Авдеевки с использованием тяжелой артиллерии — провокация ВСУ и самих киевских властей.

«Именно им выгодно возобновление боевых действий, особенно во время визита Порошенко в Германию. У него появился повод „внезапно“ прервать его, вновь заявить о российской агрессии и попросить помощи у Запада — на этот раз у Германии. А у Ангелы Меркель появился повод для очередных обвинений в адрес России, для сохранения антироссийских санкций и даже для критики внешнеполитического курса новой американской администрации», — отметил Смирнов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты обеспокоены обострением ситуации на востоке Украины и призывают к немедленному восстановлению режима перемирия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, боевые действия уже привели к гибели «десятков украинских военных», а также десяти жертвам среди гражданского населения.