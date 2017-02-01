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15:07  01 февраля 2017 0

Оплатить взнос Югорского лыжного марафона стало проще

Клипарт , зимние виды спорта, экстремальный отдых, лыжи
Сделать взнос на марафон стало намного прощеФото: Алексей Гущин © URA.RU

«Ханты-Мансийский банк» продолжает готовиться к одному из главных спортивных событий сезона — Югорскому лыжному марафону.

Все, кто желает принять участие в лыжных гонках 8 апреля, уже сейчас могут сделать стартовый взнос в банкоматах и платежных терминалах финансовой организации.

Для этого в главном меню поочередно нужно выбрать разделы «Платежи», «Прочие» и «Югорский лыжный марафон». Затем — отметить нужную дистанцию — 5, 25 или 50 километров. Далее — ввести паспортные данные и возраст участника.

В период с 24 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года (включительно):

50 км — 1 300 рублей

25 км — 700 рублей

5 км — 400 рублей

В период с 27 марта по 7 апреля 2017 года (включительно):

50 км — 1 900 рублей

25 км — 1 000 рублей

5 км — 500 рублей

8 апреля 2017 года (до времени начала марафона):

50 км — 2 500 рублей

25 км — 1 500 рублей

5 км — 1 000 рублей

Все подробности о Югорском лыжном марафоне можно узнать на сайте Ugra ski.

Лев Истомин
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