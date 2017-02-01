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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
14:57  01 февраля 2017 0

Пермские медики эвакуировали пациентов

Это случилось в городской поликлиникеФото: группа ВК "Пермь Активная"

Эвакуация пациентов и медперсонала прошла в пермской городской поликлинике. Причиной стала пустая коробка.

Инцидент произошел в среду, 1 февраля. Очевидцы рассказали корреспонденту «URA.RU», что из одного из зданий девятой медсанчасти вывели людей. Позже оказалось, что речь шла о городской поликлинике №2, которая, как и МСЧ №9, расположена на улице Братьев Игнатовых. Как рассказали в правоохранительных органах, сотрудники больницы обнаружили в холле коробку из-под чайника. Они вызвали полицию, а до приезда стражей порядка провели эвакуацию.

Приехавшие на место полицейские выяснили, что коробка, напугавшая медиков, оказалась пустой.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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