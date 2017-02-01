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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Тюменской области
15:23  01 февраля 2017 0

Ищем грантополучателей! «Запсибкомбанк» запускает юбилейный конкурс социальных проектов в Тюменской области

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, запсибкомбанк
Банк уделяет большое внимание благотворительностиФото: Александр Елизаров © URA.RU

«Запсибкомбанк» вместе с Благотворительным фондом развития Тюмени 1 февраля запустил ежегодный конкурс социальных проектов «Наш регион», который в этом году пройдет в десятый раз.

Цель конкурса заключается в поддержке гражданских инициатив в социальной сфере муниципалитетов, где представлен «Запсибкомбанк». Принять участие в конкурсе «Наш регион» могут общественные организации и муниципальные учреждения с проектами сроком действия от 3 до 8 месяцев или проектами, которые стали частью долгосрочной программы.

Конкурс учрежден «Запсибкомбанком» в 2008 году. За годы существования банк, несмотря на трудности, продолжает проводить конкурс в рамках благотворительной работы. Общий грантовый фонд за девять лет достиг 10,8 млн рублей. С каждым годом территория конкурса расширялась вместе с развитием банка.

Сегодня для участников конкурса есть четыре направления: «Живой город», «Объединяя усилия», «Развитие и успех» и «Активное поколение».

Узнать все подробности и заполнить заявку можно на сайте Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Лев Истомин
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