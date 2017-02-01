15:25 01 февраля 2017 0

Главный щеголь свердловского кабмина снова в "обойме" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском правительстве — «полный комплект». Как стало известно «URA.RU», министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев в среду, 1 февраля, лишился неприятной приставки «и.о.» и стал полноценным членом кабмина.

На этом реструктуризация регионального правительства, начавшаяся еще в прошлом году, завершена. Назначение Соболева ожидалось еще в прошлом году, но последним одобренным министром в начале декабря 2016-го стал глава минобразования Юрий Биктуганов. В кабмине даже появились слухи, что Соболева не согласовывают из-за негласного тренда на очистку региональных чиновничьих рядов от представителей силовиков. Эта информация, однако, официального подтверждения не получила.

На своей пресс-конференции по итогам 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что не назначает Соболева потому, что тот учится на президентской программе и находится в отпуске. Однако назначения не произошло и сразу после окончания обучения. Причины такой задержки у самого министра уточнить пока не удалось — сегодня Андрей Олегович оказался недоступен для оперативного комментария.