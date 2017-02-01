15:24 01 февраля 2017 0

Сергей Лавров нередко пишет стихи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского МИДа Сергей Лавров в свободное от работы время пишет стихи. Одним из творений дипломата стало стихотворение, посвященное прошедшему году Обезьяны и идущему году Красного Петуха.

Он написал стих на рубеже 1980-81 годов и теперь вновь актуален. В период создания стихотворения будущему министру было 30 лет, Лавров тогда уже работал в Министерстве иностранных дел, являясь сотрудником отдела международных экономических организаций.

Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно говорил, что стихи помогают ему бороться с усталостью и поднимать дух, уточняет «Национальная служба новостей».

Стихотворение Лаврова в среду, 1 февраля, появилось в журнале «Русский пионер».

Может быть, я слегка уже пьяный,

И рука не тверда на струне.

Надо выпить за год Обезьяны

Поскорей, пока память при мне.

Прошлый год на расправу был скорым —

Погибали поэты, певцы,

Президенты, премьеры, вахтеры —

Все подряд отдавали концы.

Не щадил он ни рангов, ни званий —

Все равны, коль ногами вперед.

Говорили, что год обезьяний

Как зловещий в анналы войдет.

Вся страна затаилась с опаской,

Ожидая, что будут опять

Не победы, а крах и фиаско,

Не прогресс, а движение вспять.

В этот год не родился картофель,

Ели брюкву — и то хорошо.

На червонцах поморщился профиль

И разменной монетой пошел.

Хлеба нет — повалило ненастье,

Задолжали мы за рубежом…

Долг огромный, и долг этот красен

Кровью с потом, а не платежом.

Нет просвета — сплошные изъяны,

Обложил непроглядный туман.

Виноваты во всем обезьяны,

Только спрос небольшой с обезьян.

Если логике следовать этой,

То придется смиренно признать:

Обезьяньей была пятилетка…

Только как же столетье назвать?

Ну, а мы? Если спросят — нормально.

Жизнь идет, вот и кончился год.

И веселым он был, и печальным —

Как любое движенье вперед.

В среднем поровну слез и улыбок.

Год как год — ничего не отнять.

Разве только чуть больше ошибок

Довелось в этот год совершать.

Почему-то китайским аршином

Стало модно года измерять.

Говорят, новый год — петушиный.

Это что же, опять куковать?

Будем в новом году петушиться,

Будем в песнях пускать петухов.

Может, красный петух порезвится

Всласть над крышами наших домов.

Видно, будет значительно проще

Петухам в этот год кур топтать,

Но при этом, наверное, в ощип

Им придется самим попадать.

Петушиная грудь вся в наградах.

Кукареканья, перья да пух…

Дай-то бог, в этот год кого надо

Клюнет жареный в спину петух.

Ну, а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.

В общем, будет, видать, не подарком

Этот год. Только нам все равно.

Никаким петухам и цесаркам

Не удастся пустить нас на дно.

Будем жить. Год не может быть лишним.

И признаемся как на духу:

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.

31 декабря 1980 года