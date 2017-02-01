{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
15:24  01 февраля 2017 0

«Не забудьте налить Петуху». Лавров написал стихи про Обезьяну

Французское посольство. Москва, лавров сергей, мемориал, французское посольство, теракт в ницце, керри джон
Сергей Лавров нередко пишет стихиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского МИДа Сергей Лавров в свободное от работы время пишет стихи. Одним из творений дипломата стало стихотворение, посвященное прошедшему году Обезьяны и идущему году Красного Петуха.

Он написал стих на рубеже 1980-81 годов и теперь вновь актуален. В период создания стихотворения будущему министру было 30 лет, Лавров тогда уже работал в Министерстве иностранных дел, являясь сотрудником отдела международных экономических организаций.

Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно говорил, что стихи помогают ему бороться с усталостью и поднимать дух, уточняет «Национальная служба новостей».

Стихотворение Лаврова в среду, 1 февраля, появилось в журнале «Русский пионер».

Может быть, я слегка уже пьяный,

И рука не тверда на струне.

Надо выпить за год Обезьяны

Поскорей, пока память при мне.

Прошлый год на расправу был скорым —

Погибали поэты, певцы,

Президенты, премьеры, вахтеры —

Все подряд отдавали концы.

Не щадил он ни рангов, ни званий —

Все равны, коль ногами вперед.

Говорили, что год обезьяний

Как зловещий в анналы войдет.

Вся страна затаилась с опаской,

Ожидая, что будут опять

Не победы, а крах и фиаско,

Не прогресс, а движение вспять.

В этот год не родился картофель,

Ели брюкву — и то хорошо.

На червонцах поморщился профиль

И разменной монетой пошел.

Хлеба нет — повалило ненастье,

Задолжали мы за рубежом…

Долг огромный, и долг этот красен

Кровью с потом, а не платежом.

Нет просвета — сплошные изъяны,

Обложил непроглядный туман.

Виноваты во всем обезьяны,

Только спрос небольшой с обезьян.

Если логике следовать этой,

То придется смиренно признать:

Обезьяньей была пятилетка…

Только как же столетье назвать?

Ну, а мы? Если спросят — нормально.

Жизнь идет, вот и кончился год.

И веселым он был, и печальным —

Как любое движенье вперед.

В среднем поровну слез и улыбок.

Год как год — ничего не отнять.

Разве только чуть больше ошибок

Довелось в этот год совершать.

Почему-то китайским аршином

Стало модно года измерять.

Говорят, новый год — петушиный.

Это что же, опять куковать?

Будем в новом году петушиться,

Будем в песнях пускать петухов.

Может, красный петух порезвится

Всласть над крышами наших домов.

Видно, будет значительно проще

Петухам в этот год кур топтать,

Но при этом, наверное, в ощип

Им придется самим попадать.

Петушиная грудь вся в наградах.

Кукареканья, перья да пух…

Дай-то бог, в этот год кого надо

Клюнет жареный в спину петух.

Ну, а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.

В общем, будет, видать, не подарком

Этот год. Только нам все равно.

Никаким петухам и цесаркам

Не удастся пустить нас на дно.

Будем жить. Год не может быть лишним.

И признаемся как на духу:

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.

31 декабря 1980 года

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров