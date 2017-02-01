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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
15:12  01 февраля 2017 0

Бывший вице-губернатор Зауралья, отсидевший срок за коррупцию, пытается снять с себя судимость

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд посчитал, что после отбытия наказание прошло недостаточно времени для снятия судимостиФото: Владимир Жабриков

Курганский областной суд отказал бывшему заместителю губернатора Дмитрию Бектимирову в удовлетворении ходатайства о снятии с него судимости. Об этом «URA.RU» сообщил помощник председателя Курганского областного суда Василий Шалай.

Дмитрий Бектимиров, напомним, в июле 2011 года за присвоение, растрату и злоупотребление должностными полномочиями был приговорен к трем годам лишения свободы. В 2013 году он был условно-досрочно освобожден, однако срок дополнительного наказания в виде запрета занимать руководящие должности в органах власти истек только июле 2016 года.

В ноябре прошлого года Бектимиров обратился в городской суд с ходатайством о снятии с него судимости, но получил отказ. 31 января Курганский областной суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы экс-чиновника и оставил ее без удовлетворения.

Как пояснили в суде, преступления Бектимирова квалифицируются, как тяжкие, поэтому погасить судимость он может через шесть лет после отбывания наказания. При образцовом поведении возможно и досрочное погашение судимости. Наличие судимости, среди прочего, препятствует выезду за границу.

Как ранее сообщало «URA.RU», уголовное дело в отношении Дмитрия Бектимирова, а также его бывшего заместителя Александра Ковальчука и руководителя ОАО «Курганфармация» Игоря Глузмана было возбуждено в 2008 году следственным отделом УФСБ по Курганской области. Следователи вскрыли сложную, многоступенчатую коррупционную схему, созданную высокопоставленными лицами для хищения денег государственного предприятия и приобретения на эти деньги контрольного пакета (76%) акций ОАО «Медсервис», находящегося в областной собственности.

Были выявлены и другие злоупотребления со стороны Бектимирова. Так, в период 2005—2008 годов чиновник использовал свое служебное положение для компенсации транспортных расходов на свои личные зарубежные поездки в Вену, где проживали его супруга и сын, а также в Ригу и Стокгольм. Бектимиров оформлял деловые командировки в Москву, однако фактически вылетал оттуда за рубеж, игнорируя служебные обязанности. По возвращении в Курган он компенсировал затраты на перелет в Москву и получал командировочные.

Анна Бояркина
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