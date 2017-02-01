15:37 01 февраля 2017 0

Эдуард Россель станет "паровозом" для оппозиционных кандидатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На выборах губернатора Свердловской области будут активно использоваться избирательные технологии, приобретшие популярность в 90-х годах и начале XXI века. Главная из них — увеличение собственного рейтинга за счет поддержки популярных у большинства населения персон.

Первым возродил этот прием руководитель свердловского регионального отделения «Патриоты России» Сергей Ярутин. Он объявил в социальных сетях о запуске движения под названием «Россель — наш губернатор». «Я считал и считаю, что нужно брать пример и учиться у сильнейшего и опытного Эдуарда Эргартовича Росселя. Вижу его лучшим губернатором. Руководив Свердловской областью в сверхсложное время, губернатор Россель поднял регион. Он умело создавал баланс сил. При его управлении не было „любимчиков олигархов“, и бандиты (реальность России того времени) вынуждены были с ним считаться», — говорит партиец.

Сам Эдуард Россель считает инициативу Ярутина неэтичной, так как Ярутин не только не взял у бывшего губернатора разрешение на использование его имени, но даже не посоветовался с ним. «Я не планирую как-то вмешиваться в эту ситуацию, так как уверен — этот шум быстро сойдет на нет. Не скрываю, что буду поддерживать на этих выборах кандидата от „Единой России“ Евгения Куйвашева», — говорит Россель.

Но активно пользовавшийся данной технологией на стыке веков политический консультант Георгий Бурмистров уверен, что проект Ярутина рассчитан на длительный срок. Более того, данную технологию могут взять на вооружение многие другие потенциальные кандидаты в губернаторы: «Технологии передачи электорального рейтинга не менее двух тысяч лет. Ее использовали еще в Древнем Риме. В новейшей истории Свердловской области этим занимались политики Дмитрий Голованов и Артем Сатовский, создавшие в начале 2000-х годов „Блок в поддержку Путина“. Если бы он был допущен до выборов, то мог бы набрать в то время до 80% голосов. Я сам регистрировал в различных регионах страны газету под названием „За Путина“, которая вызывала особое доверие у избирателей».