15:40 01 февраля 2017 0

Вирус активно распространяется среди школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Со среды, 1 февраля, карантин по гриппу и ОРВИ введен еще в двух муниципалитетах Челябинской области. В Нязепетровском районе и ЗАТО Озерск учебный процесс в школах средних профессиональных учебных заведениях приостановлен по 8 февраля, сообщили «URA.RU» в администрациях муниципалитетов.

Также отменяются тренировки спортивных секций в закрытых помещениях и массовые мероприятия, в интернатах вводится особый санитарный режим, а родителям дошкольников рекомендуется по возможности оставить их дома. При необходимости карантин будет продлен и после 8 февраля.

В целом на Южном Урале ситуация с гриппом считается контролируемой, власти и Роспотребнадзор говорят о снижении уровня заболеваемости, а эпидемия гриппа так и не была объявлена — хотя школы большинства городов и районов закрылись задолго до новогодних праздников.

С 19 января областной оперативный штаб объявил о завершении «продленных каникул», после чего на фоне общего снижения темпов заболеваемости начался ее рост среди школьников. С 23 по 29 января этот показатель вырос на 21,6%, в том числе по Челябинску на 18%. Власти целого ряда территорий вынуждены были закрыть школы уже на вполне официальный карантин.