15:29 01 февраля 2017 0

Предприятие продолжает ежедневно работать Фото: Илья Московец © URA.RU

1 февраля знаменитому на весь мир Магнитогорскому металлургическому комбинату исполняется 85 лет. Именно тут в далеком 1932 году домна выдала первый чугун.

За прошедшие 85 лет на ММК добыто больше 430 млн тонн руды, произведено свыше 700 млн тонн агломерата, 614 млн тонн чугуна, 791 млн тонн стали и 633 млн тонн товарной металлопродукции, сообщает пресс-служба предприятия.

В Магнитогорске в эти дни проводится много мероприятий, посвященные 85-летию градообразующего предприятия. В цехах и подразделениях ОАО «ММК» и обществ Группы ММК проходят торжественные собрания.

Сегодня в доменном цехе, для которого этот день также является днем рождения, по традиции состоятся торжественный митинг и юбилейный выпуск чугуна. Кроме того, во Дворце культуры металлургов им. Серго Орджоникидзе пройдет торжественный прием почетных ветеранов ОАО «ММК». В четверг там же состоится праздничный концерт для ветеранов комбината.

В 2016 году на Магнитогорском металлургическом комбинате было произведено более 12,5 млн тонн стали, выпуск товарной металлопродукции на магнитогорской площадке превысил 11,3 млн тонн.