Жителям Ноябрьска пришлют новые платежки за коммунальные услуги

15:33 01 февраля 2017 0

В квитанциях за коммунальные услуги добавятся новые строки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьске изменились квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как объясняют в ЕРИЦ ЯНАО, от привычных платежек они будут отличаться и внешне, и по содержанию.

Платежный документ теперь будет без отрывной части. «Новая форма платежного документа будет целостной и полностью оставаться на руках у абонента. Хочу отметить, что горожанам, которые привыкли сдавать показания приборов учета в кассах, как раз на отрывной части, беспокоиться не стоит. Просто теперь специалисты будут вносить показания приборов сразу же в базу данных», — рассказала директор филиала АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Ноябрьске Ирина Полякова. Она уточнила, что показания счетчиков можно будет передавать через банковские терминалы, в личном кабинете на сайте ЕРИЦ ЯНАО в Ноябрьске, а также по телефону: 8 800 300 89 89.

В разделе «Жилищные услуги» появятся три новые строчки. В них будет указана плата за коммунальные ресурсы (горячую, холодную воду и электроэнергию), которые используются на общедомовые нужды. Еще одна новая колонка — «Сумма повышающего коэффициента». Она будет заполнена только у тех горожан, которые имеют техническую возможность, но до сих пор не установили в своих квартирах индивидуальные приборы учета.

«С 1 января повышающий коэффициент увеличен. Теперь он составляет 1,5 по отношению к действующим нормативам на ресурсам, — предупреждает Ирина Полякова, — то есть фактически плата за каждую услугу увеличена на 50%, но сколько это в деньгах, многие горожане не считали и не задумывались. В новых квитанциях будет четко указана сумма повышающего коэффициента».

Например, если по нормативу за холодную воду на одного человека в месяц начисляется около 315 рублей, в соседней строчке будет указано, что повышающий коэффициент добавил к этой сумме еще 157 рублей, а в итоге за холодную воду заплатить придется почти 472 рубля. Тот же подход к расчету за горячую воду и электроэнергию.

Сегодня, говорят специалисты, с повышающим коэффициентом за воду платят порядка 3500 жителей Ноябрьска, за электроэнергию — порядка 300. Возможно, новые строчки в информационных листах и наглядные цифры заставят их установить счетчики.