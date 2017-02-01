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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
16:12  01 февраля 2017 1

Водитель-белорус в Кургане протаранил три автомобиля и скрылся с места ДТП, бросив госномер. ФОТО, ВИДЕО

У виновника оказались белорусские номерафото: группа "Типичный Курган" соцсеть "ВКонтакте"

Курганцы обсуждают с соцсетях ДТП, произошедшее на улице Куйбышева у Центрального рынка в среду, 1 февраля.

По словам очевидцев, неизвестный на черном BMW протаранил три других автомобиля на парковке. Виновник с места происшествия спешно скрылся, оставив на месте бампер с автомобильным номером, который оказался белорусским. Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД и передали им данные для перехвата.

Как сообщили «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД по городу Кургану, обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Известно, что в момент столкновения в автомобиле ВАЗ-2114 находились два человека, одного пассажира госпитализировали в больницу с подозрениями на перелом ребра.

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фото: группа «Типичный Курган» соцсеть «ВКонтакте»

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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