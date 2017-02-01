Югорская компания идет на рекорд по подключениям к сетям

16:00 01 февраля 2017 0

В арсенале компании - только современная техника Фото: предоставлено компанией

Итоги первого года работы подвели на строительно-монтажном участке «ЮТЭК-Региональные сети». Особенно бурно в компании развиваются подразделения, связанные с технологическим присоединением новых потребителей к сетям. Пиковым годом стал 2014-й, когда компания начала работу по электрификации дачных и садовых товариществ.

Тогда в компанию поступило 3 841 заявок на техприсоединение к сетям Общества, при этом число заявок от физических лиц составило 3090, и это стало абсолютным рекордом для ОАО «ЮТЭК-Региональн ые сети» за все годы работы, отмечают в пресс-службе компании.

Для сравнения — за 2012 год в адрес Общества поступило 1217 заявок, в 2016 — 2153 заявки, т. е. спрос на эту услугу сохраняется стабильно высоким. Поэтому в компании кроме отдела по технологическому присоединению, который занимался заключением договоров с новыми потребителя, появился отдел проектирования сетей, затем — отдел сопровождения технологического присоединения, курирующий все строительные мероприятия в рамках договоров по техприсоединению.

За первый год работы сделано немало Фото: предоставлено компанией

Создание собственного строительно-монт ажного участка стало логическим продолжением начатых структурных изменений. Его задачей стало осуществление строительных работ, как в рамках исполнения инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-Региональн ые сети», так и в рамках мероприятий по технологическому присоединению к сетям новых потребителей. В настоящее время строительно-монт ажный участок (далее-СМУ) работает на территории Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийског о района.

«За прошедший год СМУ выполнил запланированные строительные работы в полном объеме», — рассказал заместитель директора по производству Михаил Хохлов.

По его словам, компания получила возможность экономить время на проведении конкурсных мероприятий по отбору подрядчика для строительства объектов, полностью контролировать ход и качество выполняемых работ. Теперь у компании есть не только свои проектировщики, но и свои строители, и для выполнения проекта по техприсоединению нового заявителя остается только провести конкурс и закупить необходимое оборудование и материалы. Это важно для сохранения высокого качества работ, поскольку на выполнение мероприятий по каждому договору, предполагающему строительство новых сетей, электросетевой компании, в рамках Законодательства РФ, отводится всего 1,5-6 месяцев в зависимости от условий подключаемого заявителя.

В настоящее время в СМУ трудятся порядка 30 человек. Среди них высококвалифицир ованные работники: мастера, электрогазосварщ ики, электромонтажник и по силовым сетям и электрооборудова нию разных разрядов, машинисты автокрана и экскаватора, водители. Компания приобрела для своих строителей самую современную спецтехнику для выполнения задач любой сложности — КАМАЗ — длинномер, экскаватор, ямобур с навесным оборудованием, УАЗ. В январе 2017 года техническое оснащение участка пополнилось еще одной буровой установкой и автокраном. Вся спецтехника строительно-монт ажного участка характеризуется повышенной мобильностью, проходимостью, высокой маневренностью, способна работать в труднодоступных местах и на сложных грунтах и рельефах, к тому же она — российского производства.

«Еще одним важным фактором для нас является то, что мы может использовать СМУ как резервную аварийную бригаду для устранения инцидентов и перерывов в энергоснабжении на наших объектах в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе и близлежащих населенных пунктах. Со временем мы сможем использовать силы СМУ и на других территориях», -подытожил Михаил Хохлов.