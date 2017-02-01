16:15 01 февраля 2017 0

Нефтяники помогли детским садам Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Муравленко»

Сотрудники «Газпромнефть-Муравленко» вновь объявили борьбу сугробам в детских садах в рамках акции «Снежный десант». Помогать им пришли школьники, а также волонтеры — пользователи соцсетей, которые узнали о планирующейся акции из группы «Родной город — Муравленко».

«На предприятие поступают запросы от детских садов, которые хорошо знакомы с тем, как работают наши волонтеры. Мы очень рады, что доброе дело не остается без внимания», — рассказала начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Муравленко» Екатерина Паймулина.

1/3 Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Муравленко»

В минувшую субботу более 40 волонтеров расчистили все игровые площадки и беседки в детском саду «Дельфин». Заведующая дошкольным учреждением Инна Гнатюк отметила, что воспитатели бы своими силами с таким количеством снега не справились. «Помощь, которую оказывают нам волонтеры, действительно очень существенна, — сказала Гнатюк. — Всегда с огромной благодарностью встречаем „Снежный десант“».

В ближайшее время волонтеры намерены убрать снег и в других детсадах Муравленко. Отметим, что акция проходит уже четвертый год, недавно этот проект был отмечен на всероссийском уровне, став призером конкурса «Чемпионы добрых дел».