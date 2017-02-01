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01 февраля 2017
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30 января 2017
16:07  01 февраля 2017 0

Телеканал пермского депутата Госдумы бастует из-за зарплаты

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, скриванов дмитрий
Медиарупор Дмитрия Скриванова начало лихорадитьФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский телеканал прекратил выходить в эфир из-за бунта сотрудников. Как стало известно «URA.RU», журналисты с Нового года не получают зарплату.

В среду, 1 февраля, на телеканале «Урал-Информ ТВ» в 12:00 не вышел в эфир выпуск новостей. Собеседники, знакомые с ситуацией в телекомпании, утверждают, что под угрозой срыва находятся также дневной и вечерний выпуски. Сотрудники «Урал-Информа» фактически бастуют из-за невыплаты заработной платы. Якобы в последний раз деньги им выдавали в конце прошлого года.

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Корреспондент «URA.RU» позвонил по номеру пресс-службы компании, указанному на сайте «Урал-Информа». На звонок ответил мужчина, который представился «дежурным». Собеседник заявил, что никто в компании не станет комментировать происходящее, а за разъяснениями следует обратиться в пермские СМИ, которые и распространяют сведения о проблемах в работе телеканала. Напоследок мужчина попытался уточнить личные данные позвонившего корреспондента.

Источник в холдинге утверждает, что в действительности недовольство сотрудников телеканала случилось по технической причине — в начале финансового года возникли некоторые трудности с версткой бюджета. Сейчас руководство решает вопрос по выплате зарплаты.

Телеканал «Урал-Информ ТВ» входит в холдинг «Актив-Медиа» депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, который некогда был главным оппонентом губернатора Виктора Басаргина. Указанный телеканал был приобретен в апреле прошлого года. Ранее он контролировался ближайшим соратником главы региона, бывшим заместителем руководителя администрации губернатора Кириллом Маркевич, уехавшим в США.

По имеющейся информации, условиями труда на сегодняшний день недовольны и другие сотрудники холдинга, помимо редакции «Урал-Информа». Так, 1 февраля перестали выходить новые публикации на новостном интернет-ресурсе «ВКурсе».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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