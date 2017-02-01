Директора ямальского техникума будут судить за коррупцию

16:16 01 февраля 2017 2

Дело Сергея Бубенщикова расследовали почти год Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дело директора Ямальского полярного агроэкономического техникума Сергея Бубенщикова дошло до суда. Следствие длилось почти год. Руководителю предъявлены обвинения в совершении целого ряда коррупционных преступлений.

Речь идет о получении взятки, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями, а также присвоении и растрате, рассказали в следственном управлении СК Ямала.

В 2013 году по его указаниям подчиненные проставляли оценки за зачеты и экзамены студенту, который не закончил техникум и отбывал наказание в колонии. Таким образом молодой человек смог закончить обучение и получить диплом, находясь в заключении.

«URA.RU» рассказывало об этих схемах подробнее весной 2016 года, когда началась проверка. Следователи раскрывают еще несколько деталей. Бубенщиков, по версии правоохранителей, мог присвоить средства благодаря махинациям с чеками на покупку товаров для учебного заведения. Каждый чек мог обеспечить незаконный доход в несколько десятков тысяч рублей.

Взятку руководитель техникума получил в виде товара: он попросил представителя ИП, у которого техникум закупал товары, завысить сумму чека на 60 тыс. рублей. Позже глава учреждения на эти средства купил себе материалы для костюма.

«Обвиняемый свою вину не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательная база. Вину злоумышленника подтверждают показания не менее 28 свидетелей обвинения, результаты проведенного комплекса судебных экспертиз», — рассказали в пресс-службе следственного управления.