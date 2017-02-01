{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
16:42  01 февраля 2017 2

Центробанк определился с дизайном банкнот в 200 и 2000 рублей. ФОТО

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, деньги, цб рф уральское главное управление, центральный банк, музей цб рф
Банк России показал дизайн новых денегФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк России окончательно определился с дизайном новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей. Как сообщается на сайте регулятора, новые купюры появятся в обращении уже в 2017 году.

В сообщении ЦБ указано, что на купюрах номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом в 2000 тысячи рублей будут показаны знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

1/1
Скрин: Центробанк

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. Заявки на конкурс подавали и уральцы, так за право быть представленными на новых купюрах боролись Екатеринбург, Пермь, Магнитогорск, Тюмень, Ханты-Мансийск, но в финал они не прошли.

В Центробанке ранее заявляли, что намерены усилить защиту новых банкнот. Как писала «Газета.Ru», на новых деньгах будет изображен российский герб, а не символика Центробанка.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров