Центробанк определился с дизайном банкнот в 200 и 2000 рублей. ФОТО

16:42 01 февраля 2017 2

Банк России показал дизайн новых денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк России окончательно определился с дизайном новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей. Как сообщается на сайте регулятора, новые купюры появятся в обращении уже в 2017 году.

В сообщении ЦБ указано, что на купюрах номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом в 2000 тысячи рублей будут показаны знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

1/1 Скрин: Центробанк

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. Заявки на конкурс подавали и уральцы, так за право быть представленными на новых купюрах боролись Екатеринбург, Пермь, Магнитогорск, Тюмень, Ханты-Мансийск, но в финал они не прошли.

В Центробанке ранее заявляли, что намерены усилить защиту новых банкнот. Как писала «Газета.Ru», на новых деньгах будет изображен российский герб, а не символика Центробанка.