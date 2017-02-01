16:32 01 февраля 2017 0

Ветошкин считается блестящим специалистом, знакомым с редакторами всех муниципальных СМИ Фото: страница Facebook Дмитрия Ветошкина

Начальник управления печати департамента информационной политики губернатора Свердловской области Дмитрий Ветошкин уходит на новое место работы. Как стало известно «URA.RU», уже 7 февраля он выйдет на должность советника председателя облизбиркома и получит функции пресс-секретаря комиссии. Сам Дмитрий Леонидович комментировать свой переход отказался.

«Я всегда за то, чтобы люди росли карьерно, а переход в избирательную систему — это, безусловно, новый, интересный и огромный фронт работы. Если все сложится как планирует Дмитрий Леонидович, то он станет невероятно ценным приобретением для облизбиркома. В рамках своего управления он создал слаженную систему работы с муниципальными СМИ. Не исключено, что и само управление может получить новый вектор развития и функции. Ведь сегодня информационное пространство — это единое поле, и уже сложно делить работу со СМИ по территориальному или профильному принципу», — рассказал «URA.RU» начальник департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Прежний пресс-секретарь Областной избирательной комиссии Елена Красноперова с нового года перешла на работу в департамент информполитики губернатора.