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01 февраля 2017
16:37  01 февраля 2017 4

Уральцам грозят аллергия и отмирание нервных клеток. В магазинах нашли опасный продукт

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, нож, сливочное масло, батон
Утренний бутерброд бывает полным сюрпризовФото: depositphotos.com © URA.RU

В магазинах Челябинской и Свердловской областей обнаружены три вида сливочного масла, способного вызвать сильнейшую аллергию или отмирание нервных клеток. Сейчас проводится расследование, сообщили «URA.RU» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о продукции ИП Косов (масло сливочное «Башкирское» и масло сливочное «Крестьянское») и ООО «СбытПродсервис» (масло сладко-сливочное несоленое 72,5% жирности). Контроль качества выявил в этих продуктах существенное превышение содержания сорбиновой кислоты, известной также как консервант «Е 200».

Сорбиновая кислота эффективно сдерживает размножение бактериальной флоры, и добавление ее в продукты позволяет дольше сохранить их свежими. Однако превышение массовой доли консерванта в продукции способно спровоцировать сильнейшую аллергию в виде кожной сыпи и отеков тканей. Кроме того, употребление пищи с повышенным содержание «Е 200» приводит к интенсивному отмиранию нервных клеток и, соответственно, к нервным расстройствам.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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