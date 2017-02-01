16:39 01 февраля 2017 2

Эксперты, знакомые с делом Улюкаева, не могут подтвердить участие Игоря Сечина (на фото), в задержании министра Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Представляющий в суде интересы экс-министра Алексея Улюкаева адвокат Тимофей Гриднев не стал комментировать журналистам информацию агентства Reuters об участии главы «Роснефти» Игоря Сечина в подготовке операции по задержанию его подзащитного.

Тимофей Гриднев заявил, что связан адвокатской тайной. «Что там пошло и от кого, я не знаю и ничего по этому делу не комментирую», — цитирует его слова «Газета.Ru».

Ранее информагентство со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Сечин лично принимал участие в подготовке спланированной силовиками операции по задержанию Алексея Улюкаева. Они указывают, что Игорь Сечин сам пригласил Улюкаева в офис «Роснефти» вечером для передачи денег, а также присутствовал при передаче наличности министру. Агентство не называет имен своих источников, подтверждения этой информации у них также нет.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что в компании не комментируют текущие расследования, это является прерогативой следственных органов.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин воздержался от заключений по этому поводу. «У меня нет таких же источников, как у Reuters, поэтому не могу комментировать», — пояснил собеседник «Национальной службе новостей».

Экс-министра Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 2 миллиона долларов. По версии следствия, деньги Улюкаев получил путем вымогательства у представителя «Роснефти» взамен на положительное заключение в отношении сделки по приобретению акций компании «Башнефть». В данный момент экс-министр находится под домашним арестом.