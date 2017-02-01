16:51 01 февраля 2017 12

Журналист Владимир Соловьев попал в ТОП-худших ведущих полит-шоу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центр социального проектирования «Платформа» опубликовал доклад о состоянии российского политического телевидения. Резюме глубинных интервью с экспертами, тележурналистами и аналитиками ТВ говорит о плачевном состоянии контента российских госканалов.

Во-первых, выяснилось, что сегодня ТВ компрометирует власть. Это солидарное мнение журналистов, говорится в исследовании.

«Часть аудитории, которая остается у телеэкрана, не выносит из просмотра тех политических смыслов, которые власть хотела бы транслировать гражданам. Другая часть испытывает на себе „эффект выталкивания“ и отворачиваются от ТВ совсем», — говорится в докладе.

Социологи уверяют, федеральное ТВ остается наиболее авторитетным источником для граждан, когда речь идет о трансляции позиции государства. По данным исследования, каждый второй обратился бы к ТВ в случае, если бы в стране произошло очень крупное политическое событие. Поэтому, как отмечают авторы доклада, «в интересах власти использовать инструмент политического вещания как можно более отчетливо и эффективно».

Во-вторых, тональность федерального ТВ отторгает аудиторию. Вместо того, чтобы вовлекать людей в судьбу страны, гостелевидение работает только на эмоции без смыслового наполнения, жалуются респонденты.

Характерно мнение одного из опрошенных «Платформой» респондентов, который сравнил «заманивающий» эффект российского политвещания с просмотром порно:

«Порно ведь не про ценности. Его воздействие в том, что это происходит прямо сейчас. Люди не могут оторваться, но когда их спрашивают: «То, что вы посмотрели, это хорошо?», они отвечают: «Нет».

— «А будет лучше, если вам это не показывать? » — «Да». — «Вы считаете, что это способствует сближению людей?» — «Нет! А можно еще раз посмотреть? Есть что-нибудь еще позабористее?» Тот же эффект с нашей картинкой».

Из-за эмоциональной вовлеченности на ТВ, зрители чаще срываются на близких Фото: depositphotos.com © URA.RU

В итоге, постоянные зрители политических шоу на самом деле отдаляются от актуальных проблем. Это происходит из-за того, что при просмотре они не получают политических смыслов, а заряжаются исключительно эмоциями.

Сталкиваясь с обыденностью (рост цен, низкое качество медицины и образования), эмоционально взведенные люди переключаются на своих домашних, уверяют эксперты. Другая часть аудитории, просто перестает смотреть ТВ. «Одной тональности достаточно для отторжения», замечают респонденты исследования.

«Поляризация на „раздраженных“ и „отторгнутых“ приводит к разрыву с телевидением и уходу, как показывают социсследования, как минимум 30% аудитории», — отмечают авторы доклада.

В-третьих, тональность политического ТВ оскорбительна для людей, имеющих любые сознательно принятые взгляды, утверждают респонденты «Платформы». По их мнению, в политических шоу на Российском ТВ процветают манипуляция (выражены в криках, надрывах), враждебность к интеллекту (дефицит аргументов), культ клише (единственная точка зрения возможна, приравнивается к «мнению власти»).

«Как итог, в ключевой момент, когда государство может рассчитывать на сильную эмоциональную вовлеченность народа, аудитория, оскорбленная телевизором в лучших чувствах, отворачивается и уходит по своим делам и интересам», — резюмируют эксперты.

Основной критике подвергаются именно жанр «политических ток-шоу», отмечают авторы доклада. Тот факт, что аналитические программы занимают в сетке выходного дня по 1,5 часа в прайм-тайм, говорит о высокой политизированность нашего общества. Но «политические ток-шоу», как смешанный жанр (не развлекательный, и не носитель законченного политвысказывания), не попадают ни в одну из сфер жесткой ответственности, и «поэтому идут вразнос под влиянием ведущих-шоуменов».

Они так «навязчиво и неумно спекулируют на реальных проблемах», что превращают свои передачи в бесконечные дебаты с «однообразной повесткой, устаревшей манерой подачи и приевшимися типажами», считают респонденты.

«Кто уже совсем за пределами добра и зла — это, конечно, Соловьев», — говорят опрошенные журналисты.

«Ранее автор однотипных передач хотя бы лично создавал ощущение, что кроме двух орущих сторон есть и умный (на их фоне) арбитр. Теперь это прошло, говорят респонденты», — отмечают авторы доклада. Из-за низкого качества политического телевидения, у экспертного сообщества возникли следующие вопросы: Зачем нужно государственное телевидение, за которое гражданам страны стыдно? Кто дал право унижать страну, с каждым выпуском «популярной телепередачи» сбрасывая в общество всё, что «авторы успеют собрать по сточным канавам»?

Управленческий класс просто отказываются от телевидения из-за политических шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перспектива — обрушение властной конструкции, говорят авторы доклада. Респонденты уверены, что система незаметно для себя теряет связь с носителями интеллектуального ресурса. Те просто отказываются от телевидения.

«Не все уезжают в другие юрисдикции, увозя с собой патенты, деньги, технологии, возможности. Но очень многие предпочитают не иметь дело с тем, что „олицетворяет“ телевизор», — подчеркивают эксперты.

Респонденты «Платформы» сошлись на трех пунктах, отвечая на вопрос, как исправить ситуацию. По их мнению, постоянные программы должны показывать отдельные политические позиции и сложившиеся социальные слои (ТВ эффективнее будет вовлекать носителей разных мнений в жизнь страны). Кроме того, необходимо провести ревизию среднего ТВ-менеджмента и ведущих (редакторы разучились действовать самостоятельно, а ведущие превратились в закостенелых агитаторов). Необходимо восстановить жанровое и тематическое разнообразие ТВ (под задачи новой повестки государства нет целых пластов тележурналистики: выпали журналистские расследования, большие проблемные репортажи, крупные социальные ракурсы, острые интервью).

Глевный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев в интервью «URA.RU» прокомментировал результаты исследования «Платформы».

Журналист считает ошибочным утверждение, что политические ток-шоу «отталкивают» зрителей от экранов ТВ, поскольку по факту они имеют высокие рейтинги:

«Действительно осуждается лишняя агрессия в политических шоу, и такой элемент наверно присутствует. Но здесь надо понимать, что людям интересно знать разные точки зрения, а на нашем ТВ очень часто представлены гости с разными позициями, и именно поэтому возникает излишняя агрессивность. Найти новую более спокойную тональность — такой вопрос стоит».