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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
16:57  01 февраля 2017 0

Пермских депутатов экстренно собирают на внеочередное заседание

Пермская городская дума 6 созыва депутаты Пермь
У пермских парламентариев появился приятный повод для встречиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутатам пермской Думы придется провести внеочередное заседание. Как сообщили «URA.RU» в городском парламенте, народных избранников созывают из-за автомобильных дорог.

Пермская городская Дума в ближайший вторник, 7 февраля, проведет внеочередное заседание. Спешка связана с необходимостью внести изменения в бюджет — Перми из федерального средств выделены 500 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. С инициативой провести внеочередное заседание гордумы выступил мэр Дмитрий Самойлов.

Пермская городская дума 6 созыва депутаты Пермь
Юрий Уткин (слева) уже созывает коллег на работу
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Для использования полученных средств чиновникам нужно оперативно разместить муниципальный заказ и заключить контракты с подрядчиками. Депутатам в свою очередь необходимо утвердить изменения в бюджете Перми.

«Вопрос не терпит отлагательств. С коллегами-депутатами мы обсудили предложение главы Перми и приняли решение провести внеочередное заседание городской Думы 7 февраля 2017 года. Отмечу, данный вопрос плотно связан с реализацией приоритетных направлений партии „Единая Россия“. Безусловно, нам необходимо использовать все ресурсы для привлечения дополнительных инвестиций в город Пермь — это одна из основных задач депутатского корпуса», — подчеркнул спикер гордумы Юрий Уткин.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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