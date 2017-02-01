17:05 01 февраля 2017 3

Водонаева: "Не уважаю полных людей" Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Тюменка Алена Водонаева спровоцировала целую бурю в соцсетях, заявив, что не уважает полных людей. Поклонники теледивы с возмущением сообщили ей, что такие оценки — признак незрелости и ничтожества, а неуважение к людям из-за их внешности — просто «слабоумие».

«Я всегда делаю только то, что мне хочется. И выбираю всегда лишь то, что мне самой нравится (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, — ред.), — написала Водонаева в своем аккаунте в Инстаграм. — Ни одного шага в этой жизни, я не сделала обманув себя или притворившись перед собой. И я уважаю только таких. Которые только по любви! Ко всему. К себе, в первую очередь. Я понимаю других, всяко в жизни бывает…, но не уважаю. Точно так же, как не уважаю полных людей. Мне вообще не близки те, кто себя не любит, не хочет и постоянно в чем-то предаёт. Я опасаюсь таких. Они часто и других не способны любить, желать и не предавать… / Не надо только про полноту по причине болезней, а то началось уже. Всем понятно о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой — не уважаю! Точка! /».

Фото: страница в «Инстаграм» Алены Водонаевой

Подписчики экс-участницы «Дома-2» с возмущением сообщили ей, что «давать оценку внешности — это признак незрелости и пустой расточительности языка, говорить человеку, что ты НиЧТо только из-за внешности и не уважать его — это признак ничтожества!».

Некоторые и вовсе решили больше не читать страничку теледивы. «Что за идиотизм. Я думала она умная девка, что это она прям. Короче отписываюсь я от нее. Не уважаю в общем, — пишут они. — Примитивные суждения. И еще с претензией на интеллект».

«И это говорит телка, которую весь „Дом-2“ [любил].Уважение? Кому нужно твое уважение??? Смешно просто», — негодуют пользователи.

В ответ Алена разразилась еще одним постом, заявив, что «у меня к себе ровно такой же спрос». «Даже жёстче. На других мне пофиг. Ешьте на здоровье. Колбасу с майонезом. И в выходные не забывайте все это алкоголем полировать, — написала она. — Вы можете назвать меня как угодно, мне плевать на это. В реальной жизни мы вряд ли встретимся. Да и с комментаторами с таким примитивным мышлением, мы никогда не найдём общий язык… Я лишь скажу вот что. Все мои подруги, все всегда считают что они жирные! Никто булки не расслабляет. Все посты Лены Миро про жирных свиней, я принимаю на свой счёт, а не на счёт каких-то „абстрактных жирных свиней“. Мне правда пофиг на других. Я слежу только за собой и за своим ребёнком».

«Я за здоровый эгоизм, — подытожила она. — Любите себя! Про секс я вообще молчу. Даже не представляю как это выглядит, когда ты девочка и слегка за 70-80 кг. И представлять не хочу, если честно. Это фу! Полного парня у меня никогда в жизни не было. И не будет. Мужчина должен быть твёрдым. Везде».