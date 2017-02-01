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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
17:06  01 февраля 2017 2

Зауралье из-за бытовой преступности продолжает оставаться в десятке самых криминальных регионов

Брифинг начальника УМВД Курганской области. Курган., ильиных олег
Олег Ильиных объяснил, почем регион нельзя назвать благополучнымФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уровень преступности в Курганской области снизился, однако регион продолжает оставаться в первой десятке по количеству преступлений на число жителей. Об этом на брифинге в региональном управлении рассказал начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных. При этом главный зауральский полицейский отметил, что подавляющее количество преступлений не являются тяжкими, передает корреспондент «URA.RU».

Практически все показатели по разного рода преступлениям в Зауралье улучшились. Общее количество преступлений снизилось на 13% и составило более 19 тысяч. От преступных посягательств погибло 260 человек (в 2015 году — 319), при этом зафиксировано уменьшение количество убийств (95) и случаев причинения тяжкого вреда здоровью (260). Также меньше стало грабежей, разбоев и изнасилований.

По словам Олега Ильиных, негативную картину по общему числу преступлений дает большое количество выявленных латентных преступлений, которые не являются тяжкими. Таких преступлений в Зауралье фиксируют 400 на 100 тысяч человек, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 141 преступление. К таким преступлениям, например, относятся побои, истязания и другие так называемые «бытовые» правонарушения.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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