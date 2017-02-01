{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
16:54  01 февраля 2017 0

Премьер Японии собирается завершить спор с Россией из-за Курильских островов

Синдзо Абэ (слева) хочет поставить точку в территориальном спореФото: официальный сайт президента России

Завершить территориальный спор с Россией относительно принадлежности Курильских остров собирается премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Политик заявил, что хочет лично подписать мирный договор.

Абэ в этом году дважды собирается с визитом в Россию, но точные сроки пока не определены, пишет «Национальная служба новостей».

В декабре прошлого года с официальным визитом Японию посетил российский президент Владимир Путин. С премьером Синдзо Абэ Путин договорился вести совместную хозяйственную деятельность на островах. На итоговой пресс-конференции российский лидер заявил, что «исторический пинг-понг по этим территориям [спорным Курильским островам] пора прекратить».

После визита Путина в Японию, согласно результатам соцопросов, негативно к результатам переговоров отнеслись 54,3% жителей Японии. Рейтинг Абэ упал на 5,9%, до 54,8%, в сравнении с показателями ноября, сообщала «Газета.Ru»,.

Острова Курильской гряды, напомним, отошли России после Второй мировой войны.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров