17:24 01 февраля 2017 0

Житель Уватского района доказывает в судах право собственности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два года идет судебная тяжба между жителем Уватского района Тюменской области Юрием Зубаревым и ОАО «РЖД». Землю, на которой стоял дом семьи Зубаревых, начала застраивать компания «Корпорация Р-индустрия» — подрядчик ОАО «Российские железные дороги». По словам собственника, его не уведомили о начале работ на собственной земле.

Участок площадью 0,01 га был предоставлен Зубареву для ведения личного подсобного хозяйства в 1997 году. Сюда он привез вагончик, который стал для его семьи из пяти человек домом. Уже позже, опираясь на выписку из похозяйственной книги, Зубарев оформил участок в собственность.

В 2014 году администрация Уватского района неожиданно передала участок в аренду ОАО «РЖД» под возведение 65-квартирного жилого дома. Подрядчиком строительства стала «Корпорация Р-индустрия», прямой подрядчик ОАО «Российские железные дороги». При этом специалисты игнорировали границы участка Зубарева. Его земля оказалась в самом центре стройки. Многоэтажка начала расти в опасной близости с домом.

Суды шли для обоих сторон с переменным успехом. По запросу адвоката Зубарева, площадку проверил строительный надзор. Ревизоры нашли серьезные нарушения и оштрафовали субподрядчика. Однако работы не остановились.

А в сентябре 2016 года прокуратура Уватского муниципального района вынесла представление в адрес главы Уватского муниципального района с требованием отменить передачу данного участка в аренду ОАО «РЖД». На темпы строительства не повлияло и это решение.

«Монополист явно ведет к тому, что, пока Зубарев бегает по судебным инстанциям, объект, под шумок, будет достроен и введен в эксплуатацию. А дальше все просто — оформление права собственности и передача квартир третьим лицам. И все это в итоге сделает невозможным исполнение решения суда», — рассказала адвокат Зубарева Оксана Мирончук.

В администрации Уватского района ситуацию видят в точности наоборот. Чиновники пояснили, что на момент предоставления земли у Юрия Зубарева каких-либо прав на этот участок зарегистрировано не было.

«На этом участке ряд граждан самовольно разместили вагончики. Все убрали, но Зубарев решил оставить свой вагончик и оформил право собственности на земельный участок в упрощенном порядке без определения границ», — рассказали в пресс-службе Уватской районной администрации.

Администрация Уватского района обратилась в суд иском о признании права собственности недействительным. Суд удовлетворил иск полностью и обязал Юрия Зубарева освободить земельный участок и демонтировать дом.

Интересным является тот факт, что решения по этому делу выносил судья Уватского районного суда Артур Шумасов, жена которого, в данный момент, является заместителем главы Уватского района.

Судебные тяжбы между Юрием Зубаревым и ОАО «РЖД» длятся до сих пор. И, как рассказал сам Зубарев, из-за непростой ситуации он стал персоной «нон грата» в местной администрации.

«Мне в коридорах потихоньку говорили, что „сверху“ дали распоряжение никаких справок мне yt давать, и ни на какие мои запросы не отвечать», — рассказал Юрий Зубарев.