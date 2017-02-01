{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Тюменской области
17:24  01 февраля 2017 0

Тюменец судится с РЖД за землю

Общественный слушания по вопросам межевания земли в центре Екатеринбурга, градостроительный кодекс, межевание земли
Житель Уватского района доказывает в судах право собственностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Два года идет судебная тяжба между жителем Уватского района Тюменской области Юрием Зубаревым и ОАО «РЖД». Землю, на которой стоял дом семьи Зубаревых, начала застраивать компания «Корпорация Р-индустрия» — подрядчик ОАО «Российские железные дороги». По словам собственника, его не уведомили о начале работ на собственной земле.

Участок площадью 0,01 га был предоставлен Зубареву для ведения личного подсобного хозяйства в 1997 году. Сюда он привез вагончик, который стал для его семьи из пяти человек домом. Уже позже, опираясь на выписку из похозяйственной книги, Зубарев оформил участок в собственность.

В 2014 году администрация Уватского района неожиданно передала участок в аренду ОАО «РЖД» под возведение 65-квартирного жилого дома. Подрядчиком строительства стала «Корпорация Р-индустрия», прямой подрядчик ОАО «Российские железные дороги». При этом специалисты игнорировали границы участка Зубарева. Его земля оказалась в самом центре стройки. Многоэтажка начала расти в опасной близости с домом.

Суды шли для обоих сторон с переменным успехом. По запросу адвоката Зубарева, площадку проверил строительный надзор. Ревизоры нашли серьезные нарушения и оштрафовали субподрядчика. Однако работы не остановились.

А в сентябре 2016 года прокуратура Уватского муниципального района вынесла представление в адрес главы Уватского муниципального района с требованием отменить передачу данного участка в аренду ОАО «РЖД». На темпы строительства не повлияло и это решение.

«Монополист явно ведет к тому, что, пока Зубарев бегает по судебным инстанциям, объект, под шумок, будет достроен и введен в эксплуатацию. А дальше все просто — оформление права собственности и передача квартир третьим лицам. И все это в итоге сделает невозможным исполнение решения суда», — рассказала адвокат Зубарева Оксана Мирончук.

В администрации Уватского района ситуацию видят в точности наоборот. Чиновники пояснили, что на момент предоставления земли у Юрия Зубарева каких-либо прав на этот участок зарегистрировано не было.

«На этом участке ряд граждан самовольно разместили вагончики. Все убрали, но Зубарев решил оставить свой вагончик и оформил право собственности на земельный участок в упрощенном порядке без определения границ», — рассказали в пресс-службе Уватской районной администрации.

Администрация Уватского района обратилась в суд иском о признании права собственности недействительным. Суд удовлетворил иск полностью и обязал Юрия Зубарева освободить земельный участок и демонтировать дом.

Интересным является тот факт, что решения по этому делу выносил судья Уватского районного суда Артур Шумасов, жена которого, в данный момент, является заместителем главы Уватского района.

Судебные тяжбы между Юрием Зубаревым и ОАО «РЖД» длятся до сих пор. И, как рассказал сам Зубарев, из-за непростой ситуации он стал персоной «нон грата» в местной администрации.

«Мне в коридорах потихоньку говорили, что „сверху“ дали распоряжение никаких справок мне yt давать, и ни на какие мои запросы не отвечать», — рассказал Юрий Зубарев.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров