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01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
17:12  01 февраля 2017 1

Прокуратура проверит уральскую школу, где второклассница сломала руку

Мороз. Курган, мороз, горка, холод на улице, зима
Девочка неловко упала на горкеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства, при которых ученица второго класса сломала руку во время урока физкультуры.

Несчастный случай произошел в средней школе № 140 Екатеринбурга с углубленным изучением отдельных предметов. По предварительным данным, девочка забыла принести лыжи на урок физкультуры. Поэтому, когда все пошли кататься на лыжах, девочка отправилась играть на горку. Там неловко упала и сломала руку.

«В соответствии с федеральным законом „Об образовании“, школы должны создавать безопасные условия для своих воспитанников, — сообщила „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям учителя физкультуры, запросит медицинские документы о состоянии здоровья ребенка».

Александр Лукманов
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