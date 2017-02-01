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01 февраля 2017
31 января 2017
17:47  01 февраля 2017 0

Из чемпионов — в почетные граждане. Знаменитый боксер Сергей Ковалев меняет статус

Ковалев Сергей. Боксер. Челябинск, ковалев сергей
На малой родине Ковалев очень популяренФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знаменитый боксер Сергей Ковалев может стать почетным гражданином Копейска. С соответствующей инициативой выступило спортивное сообщество города-спутника Челябинска, сообщили «URA.RU» в копейской администрации.

«Уроженец Копейска Сергей Ковалев — один из тех людей, которые, даже уехав из города, продолжают создавать репутацию своей малой родине. Даже сейчас, несмотря на все свои регалии, он бывает в Копейске, встречается со спортсменами. Мы очень внимательно рассмотрим его кандидатуру, если нам ее предложат», — рассказал исполняющий обязанности мэра города Владимир Бисеров.

Решение о присвоении почетного звания копейские депутаты принимают, начиная с 1962 года — причем достаточно придирчиво. Были года, когда Копейск оставался без нового почетного гражданина. Впрочем, изредка этот статус получал более чем один кандидат, как предусмотрено регламентом.

Уроженец Копейска Сергей Ковалев — чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO (Super) и IBF в полутяжелом весе, — сегодня считается одним из сильнейших бойцов мира. По итогам 2016 года Forbes включил его в топ-10 «самых прибыльных» боксеров планеты. При этом спортсмен, живущий ныне в США, действительно считается обаятельным и очень простым в общении, регулярно появляясь на Южном Урале.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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