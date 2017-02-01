«URA.RU» завершило январь на первом месте в рейтинге самых цитируемых СМИ

17:11 01 февраля 2017 0

"URA.RU" достойно начало и закончило месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

«URA.RU» в последний день января уверенно заняло первое место по цитируемости среди российских СМИ. Согласно рейтингу «Медиалогии», 31 января самой популярной новостью в соцсетях стала наша публикация «Новая строка в счете. В России ввели налог на снег и дождь». По количеству просмотров, лайков и репостов новость оказалась вне конкуренции — 5,3 тысячи реакций.

В заметке говорится о том, что в Еврейской автономной области власти ввели налог на осадки. Местные жители теперь вынуждены оплачивать строку «выпадение осадков от дождей и таяния снега». Строку за водоотведение ввел директор биробиджанского «Водоканала» Андрей Пивенко, чтобы уберечь предприятие от банкротства.

Символично, что и первый рабочий день января агентство начало с победы. На первом месте в «Медиалогии» был наш материал «Тысячи россиян требуют убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира».