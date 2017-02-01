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01 февраля 2017
17:43  01 февраля 2017 0

По делу о госизмене офицеров ФСБ могут пройти новые задержания

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
В ФСБ вычисляют изменниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые фигуранты могут появиться в деле о государственной измене сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ России. В правоохранительных органах уверены, что задержанные начальник отдела Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев били не самым важным звеном в цепочке.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах предположил, что арестом двух сотрудников ФСБ Михайлова и Докучаева, а также главы отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова дело не ограничится. Он рассказал, что у следствия есть версия, что в этом «деле» гораздо больше фигурантов. например, были посредники, которые занимались передачей информации.

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Арестованные офицеры ФСБ передавали секретную информацию ЦРУ

Собеседник издания уточнил, что находящиеся под стражей Михайлов и Докучаев довольно долго находились в «оперативной разработке». «И, скорее всего, начальник отдела [Сергей Михайлов] был не самым важным звеном в этой цепочке», — отметил источник агентства.

1 февраля следствие предъявило официальное обвинение Михайлову, Докучаеву и Стоянову. как пишет «Газета.Ru», они обвиняются в государственной измене. «Это единственная статья в деле, других обвинений нет», — сообщил адвокат одного из фигурантов дела Иван Павлов. Он также уточнил, что дело офицеров ФСБ никак не связано с хакерской группой «Шалтай-Болтая» и ее лидером Владимиром Аникеевым.

Арестованных офицеров ФСБ, напомним, обвинили в сотрудничестве с ЦРУ.

По данным РБК, всего под стражу были заключены четыре человека. Имя последнего фигуранта дела не уточняется, однако источники издания сообщили, что тот также работал в ФСБ.

Нина Калинина
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