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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости ЯНАО
17:56  01 февраля 2017 0

«Ликвидатор» МЧС предложил Кобылкину обратиться за помощью к поселковым старостам

Сергей Диденко предложил Дмитрию Кобылкину развивать институт сельских старост для предупреждения ЧСФото пресс-службы МЧС по ЯНАО

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал Сергей Диденко, который находится с рабочим визитом на Ямале, предложил Дмитрию Кобылкину прибегнуть к помощи сельских старост. По его мнению, это действенный метод предупреждения чрезвычайных ситуаций, который уже зарекомендовал себя в Сибири, сообщает пресс-служба МСЧ по Ямалу.

Во время встречи губернатор Ямала заострил внимание на теме предупреждения ЧС в регионе.

«Освоение новых газовых месторождений и дальнейшее продвижение в арктическую зону при огромных территориях и отсутствии транспортной инфраструктуры требует развития авиаперевозок. Никакого другого способа добраться до зоны ЧС и в случае необходимости оказать помощь людям, нет. Неожиданностью для всех стала вспышка сибирской язвы. Для нас это новый опыт, который мы сейчас обобщаем и готовы поделиться своими наработками с другими регионами», — сказал Дмитрий Кобылкин, подчеркнув, что поддержит все предложения МЧС, направленные на укрепление безопасности ямальцев.

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Генерал заявил, что активные, уважаемые среди сельчан люди — надёжные помощники в мониторинге природных рисков, опасных для поселения, и в своевременной передаче информации в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета. При этом важно, чтобы и ЕДДС быласформирована по всем нормативным требованиям.

«Курс у нас один — предупреждение беды, оказание максимальной помощи людям, создание комфортных условий для их жизни», — подчеркнул Сергей Диденко.

Губернатор Ямала предложением заинтересовался и дал поручение детально изучить опыт других регионов в создании института старост.

Диденко прибыл на Ямал для обсуждения реформы МЧС. Напомним, с марта 2017 года Уральский центр МЧС России перестанет существовать. Главное управление МЧС по Ямалу перейдет в подчинение Сибирскому центру, с дислокацией в Красноярске.

Вячеслав Егоров
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