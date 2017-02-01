«Они пьют у нас на ступеньках». Спортшкола в Тюмени терпит любителей пива

17:56 01 февраля 2017 0

Спортшкола несколько лет соседствует с пивным баром Фото: родком72.рф

Закрытие пивного бара «Бухер хаус» в здании детской спортивной школы затянулось из-за нерасторопности чиновников.

Еще весной 2015 года Тюменский родительский комитет объявил войну сети питейных заведений «Бухер хаус». Причина — соседство «пивнухи» с крыльцом детско-юношеской спортивной школы № 4. Однако чиновники пока не торопятся оградить детей от соседства с баром.

В Тюменский родительский комитет обратились жители дома на Энергетиков 30/2. Они обратили внимание на близость магазина разливного пива с шахматной секцией спортивной школы. Расстояние между заведениями составляет меньше 30 метров.

«Сначала бар был от нас через окно, а теперь — через стенку от нас, — рассказали корреспонденту „URA.RU“ в спортшколе. — Мы замеряли размеры и расстояния. Но местные и федеральные законы по-разному трактуют нормы. Поэтому пока терпим. И ладно бы они в магазине пили. Они пьют и курят на ступеньках школы».

Обращение в прокуратуру Ленинского округа Тюмени результатов не дало. Владелец бара «Бухер хаус» выиграл суд по данному инциденту, и теперь решение «закрывает» его полностью от любых претензий.

Представители родкома не сдались. Они заручились поддержкой городской Комиссии по делам несовершеннолетних. Под их эгидой собрали выездное совещание прямо на крыльце питейного заведения. На совещании были представители МВД и чиновники управы Ленинского округа.

Как следует из протокола, запланированы серьезные меры в отношении «Бухер хаус» вплоть до закрытия или переноса на другое место. Но дело не сдвинулось с «мертвой точки».

В Департаменте по потребительскому рынку администрации города рассказали, что специалисты провели дополнительное обследование еще в конце прошлого года. Результаты направили в Роспотребнадзор.

Однако от ведомств и чиновников никаких действий не последовало. Более того, руководителю спортшколы вынесли строгое предупреждение за «излишнее» рвение в попытке решить вопрос.

Предприниматель от комментариев воздержался.