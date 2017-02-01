В Югре бывший сити-менеджер стал фигурантом уголовного дела

18:07 01 февраля 2017 0

Родика Стадлер стала фигурантом уголовного дела Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Экс-глава администрации Пыть-Яха Родика Стадлер обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Сотрудники ведомства установили, что Родика Стадлер в декабре 2015 года заключила с нарушением закона муниципальный контракт с одной из организаций на покупку детского сада. Стоимость объекта составляла 400 млн рублей. На следующий день после подписания договора бывшая сити-менеджер Пыть-Яха единолично подписала акт приема-передачи объекта.

Фактический осмотр детского сада, его помещений и оборудования не осуществлялся, не была создана даже комиссия по приемке объекта, уточняют в пресс-службе СКР по ХМАО. По версии следствия, глава администрации достоверно знала, что детский сад укомплектован не в полном объеме — в здание не поставили мебель, оборудование, инвентарь. Исполнитель контракта получил деньги в полном объеме, а детский сад в 2016 году так и не заработал.

После прокурорской проверки материалы были переданы в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления». В рамках расследования планируется проведение ряда судебных экспертиз, в том числе товароведческой и бухгалтерской.

Родика Стадлер лишилась должности 25 октября 2016 года после избрания нового мэра Пыть-Яха. Ранее команда бывшей главы администрации отметилась громкими коррупционными скандалами. В отношении директора МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» и заместителя сити-менеджера было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».