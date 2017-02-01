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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
18:07  01 февраля 2017 0

Под Курганом сын главы сельсовета до смерти избил рабочего столярного цеха

Рокеры. Челябинск., драка
Пострадавший умер в больнице после драки с Андреем Кузиным (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын главы Введенского сельсовета Кетовского района Вячеслава Кузина избил человека, который накануне скончался от травм в больнице. О происшествии «URA.RU» рассказали местные жители.

По словам собеседника, сын главы сельсовета Андрей Кузин арендовал столярный цех по улице 9 мая в селе Введенское. В мастерской у него работали трое рабочих. 30 января с одним из них у Кузина произошел конфликт. После драки рабочий попал в больницу, где и скончался от травм. О пострадавшем известно, что его родственники проживали на той же улице — 9 мая. Причина конфликта пока неизвестна. «Я сам в этот цех заходил раньше, у них было тихо-мирно всегда», — делится местный житель.

По некоторым данным, Андрея Кузина задерживали для дачи показаний, но затем отпустили. Какая мера пресечения избрана для него, также неизвестно. Получить информацию об инциденте в СУ СКР по Курганской области не удалось, «URA.RU» направило в ведомство официальный запрос.

Сам глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин, напомним, является фигурантом громкого уголовного дела о серии махинаций с земельными участками в Кетовском районе, которое сейчас рассматривается в суде.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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