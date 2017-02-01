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01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
18:28  01 февраля 2017 1

День памяти Ельцина свердловская власть отметила с Семьей. ФОТО

День памяти первого президента России Бориса Ельцина (БЕЗ ОПИСАНИЯ). Екатеринбург
На церемонии возложения цветов глава региона поприветствовал членов семьи первого президента РФФото: Анна Майорова © URA.RU

День памяти и 86-летие первого президента России Бориса Ельцина свердловская политическая элита отметила возложением цветов к памятнику у Ельцин Центра. Здесь у белого обелиска с надписью «Ельцин» собрались вдова первого президента России Наина Ельцина, дочь — Татьяна Юмашева и внук Борис, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

«Всегда и во всем Борис Николаевич был впереди: в учебе и спорте, в работе и жизни, в противостоянии и борьбе. Первый всегда и во всем! Мастер спорта СССР по волейболу, директор крупнейшего домостроительного комбината, начальник строительного управления области, секретарь обкома, первый президент новой России. Он пришел в политику, когда Россия вступала в один из самых сложных периодов своей истории. Он ушел из жизни, когда страна обрела покой и стабильность», — отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Вместе с губернатором цветы к памятнику — красные и белые розы — возложили первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, замглавы региона Азат Салихов, вице-губернатор Александр Высокинский, министр здравоохранения Игорь Трофимов, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина в сопровождении первого вице-спикера Виктора Шептия, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Помимо возложения цветов к памятнику день отметили целым рядом мероприятий в Ельцин Центре. В частности, Наина Иосифовна прочитала фрагменты своих мемуаров, которые готовятся к печати, а вечером 1 февраля состоялся показ фильма «Пример интонации», главный герой которого — первый президент России.

Антон Ольшанников
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