18:18 01 февраля 2017 0

В разных регионах страны продают мандарины с червями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На российский рынок поступила огромная партия зараженных мандаринов. Внутри фрукты кишат червями, которых трудно заметить невооруженному глазу. Жительница Подмосковья пожаловалась в редакцию «URA.RU», что как минимум 47 детей и взрослых оказались на больничной койке, после того как поели мандарины.

Девушке врач в больнице рассказал, что дети поступают с диагнозами ротавирусная инфекция и гнойная ангина. При этом он подчеркивает, что все они, перед тем как заболели, ели мандарины, которые купили в местных магазинах.

«Будьте осторожны насчет мандаринов. Партия заражена и лучше пока не покупать», — советует читательница «URA.RU».

Между тем в Сети расходится видео, как женщина ножом «выселяет» из мандарина живых червей. Они достаточно большого размера, но заметить их внутри мандарина сложно.

Еще до нового года о массовых отравлениях мандаринами сообщали в Амурской области. Представители Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области рассказывали агентству «Порт Амур», что мандарины с червяками из жарких стран привозят регулярно. Цитрусы с такими личинками свободно поступают в продажу. Для организма человека они никакого вреда не несут.