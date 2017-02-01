19:05 01 февраля 2017 1

По мнению экспертов, состав пара в электронной сигарете, в отличие от дыма традиционного табака, практически не изучен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фракция ЛДПР в Думе ХМАО-Югры требует приравнять электронные сигареты, паровые испарители и вейпы к табачным изделиям и ограничить их распространение. В пакете поправок, который подготовили парламентарии для принятия Государственной Думой, предлагается запретить продажу имитации табачных изделий несовершеннолетним, использовать ее в школах и детских садах, учреждениях культуры и спорта.

Кроме этого, в списке запрещенных для использования мест ЛДПР обозначает медицинские, реабилитационных и санаторно-курортные учреждения. Нарушение запрета повлечет за собой административную ответственность. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил «URA.RU» один из инициаторов проекта, депутат регионального парламента Евгений Марков.

«Речь идет не только об устройствах, содержащих никотин, но и об их безникотиновых вариантах», — отметил собеседник.

Инициатива также запрещает распространение электронных сигарет как в поездах дальнего следования, так и на судах, находящихся в дальнем плавании, и на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Курить вейпы будет нельзя на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных и гостиничных услуг. Точки общепита и торговые объекты также включены в перечень запрещенных мест. В качестве разрешенных мест для использования электронных испарителей авторы законопроекта предлагают использовать специально выделенные места на открытом воздухе или в изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.

На сегодняшний день югорские депутаты приняли решение вынести законопроект на совет законодателей при Госдуме. Народные избранники обсудят инициативу, и в случае положительного заключения проект попадет на рассмотрение в нижнюю палату парламента.