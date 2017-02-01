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01 февраля 2017
31 января 2017
18:41  01 февраля 2017 1

Тюменские «справороссы» доверились олигарху

Кандидат в губернаторы Пискайкин. Пресс-конференция за 4 дня до выборов. Тюмень, пискайкин владимир
Владимир Пискайкин опять стал лидером тюменских «справороссов»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На последней отчетно-выборной конференции «Справедливой России» был выбран председатель совета отделения. Им вновь стал Владимир Пискайкин, заместитель председателя Тюменской областной Думы, сообщила пресс-служба партийного отделения.

Состав регионального совета заметно омолодился. В него вошли партийцы: Владимир Гороховцев, бизнесмен и общественник, Владислав Карелин и Дмитрий Носов — юристы общественной приемной партии. Также в совет вошел давний член «Справедливой России» Иван Турта.

«Меняется время, сегодня сильными и на плаву остаются те, кто может мобильно под него подстроиться, уловить эти изменения. Я всегда считал, что прогресс — дело молодых. Наверно, поэтому состав нового Совета „омолодился“, в политику идут новые лица, амбициозные, быстрые на решения, волевые. Мое очередное избрание председателем Совета — это снова возможность активно участвовать в партийной жизни, которой я отдал столько лет, для меня это по-прежнему интересно и актуально», — прокомментировал Владимир Пискайкин.

Владимир Балтунов
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