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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости ЯНАО
18:52  01 февраля 2017 0

На Ямале хотят ликвидировать госпредприятие. После коррупции в ГУПе нечем платить зарплату

Совет глав ЯНАО, ямал, янао, совет глав, города, карта янао
ГУП "Ямал-Инфотех" получал из бюджета миллионы на картографические работы, но после коррупционного скандала все изменилосьФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Ямала решают, что делать с ГУП «Ямал-Инфотех», который стал центром коррупционного скандала в 2016 году. Как стало известно агентству, в ближайшее время унитарное предприятие намерены реорганизовать, создав ГКУ (государственное казенное учреждение). Обсуждается вариант, при котором вторым шагом реформы станет ликвидация «Инфотеха» — присоединение его к другому учреждению — ГКУ «Ресурсы Ямала».

Бывший руководитель ГУП «Ямал-Инфотех» — Дмитрий Манджеев — является фигурантом уголовного дела. Его подозревают в выводе средств госпредприятия. Ущерб — порядка 10 млн рублей. ГУП занимается картографическими работами, а также отслеживанием работоспособности спутниковой связи оленеводов. Он подведомственен департаменту информационных технологий и связи (ДИТИС). «Ресурсы Ямала», к которому могут присоединить структуру, также подчинен ДИТИС.

Как пояснили в правительстве Ямала в ответ на запрос «URA.RU», смена формы собственности с ГУП на ГКУ обусловлена как раз попыткой больше не допустить коррупцию. Форма казенного учреждения предполагает более строгую отчетность и прозрачность бюджетных расходов. В отличие от ГУП у него нет задачи зарабатывать деньги.

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ГКУ «Ресурсы Ямала» занимается электронным документооборотом на Ямале, картографическим работами. За ГУП «Ямал-Инфотех» отвечает за спутниковую связь в тундре для оленеводов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Еще не ясно, что будет с сотрудниками «Ямал Инфотеха» после реформы. По неофициальной информации, в штате останутся лишь несколько человек. Хотя и сейчас коллектив невелик — не более 20 человек. В администрации предпочитают пока не называть конкретных цифр: как сообщили в официальном ответе, сейчас ДИТИС готовит анализ деятельности, в котором должен будет указать, сколько сотрудников требуется предприятию в форме ГКУ. Результаты рассмотрят на заседании рабочей группы до 20 мая 2017 года.

Неофициально чиновники отрасли говорят: конкретика будет через полтора месяца. Что касается объединения с «Ресурсами Ямала» — это пока не утвержденный вариант. Сейчас ГУП, по данным собеседника, знакомого с ситуацией, находится не в самом лучшем положении.

«Все средства выведены, жить предприятию фактически не на что, а исполнять обязанности надо. Денег едва хватает на зарплату. Если реформируют в ГКУ, зарплата будет выплачиваться из бюджета и зарабатывать они будут для бюджета. Это более прозрачная схема», — рассказал инсайдер.

Он отметил: в отрасли есть и те, кто считает, что реорганизацию отменят. Это возможно в том случае, если «Ямал-Инфотех» во главе с новым руководителем проявит инициативу, начнет активно работать и все-таки «удержится на плаву».

Между тем сотрудники предпочли не дожидаться решения судьбы ГУПа и их собственной. С ухудшением дел большая часть коллектива уволилась.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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