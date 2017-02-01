19:01 01 февраля 2017 0

Троллейбусную сеть в Тюмени упразднили еще в 2009 году Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Тюменец создал петицию за возврат в город троллейбусов. Свое воззвание горожанин опубликовал на популярном портале change.org. Документ будет направлен министру транспорта РФ Максиму Соколову.

«В то время, как в Европе всеми силами поддерживают развитие экологически чистых видов транспорта, таких, как трамваи и троллейбусы, в нашей стране их, наоборот, убирают с городских улиц, — говорится в петиции Гарика Огнева. — Так, например, в Тюмени осенью 2009 года исчезли троллейбусные линии и, наверное, навсегда». Горожанин напомнил историю появления и упразднения троллейбусной сети в Тюмени, отметив, что власти нашли немало аргументов в пользу ликвидации этого вида транспорта.

«Администрация объясняет ликвидацию троллейбусного движения, во-первых, тем, что троллейбусные ветки портят облик города, во-вторых, не пользуются популярностью у горожан, в-третьих, парк машин давно не обновлялся, в-четвертых, троллейбусы провоцируют пробки в и без того запруженном транспортом центре, в-пятых, чтобы этот вид транспорта окупался, билет должен стоить порядка 60 рублей, а не семь как в 2009 году, — написал он. — Словом, аргументов „Против“ достаточно, только вот о плюсах никто не думает, а они есть. Кроме очевидной экологичности электротранспорта, тюменцев радовала более низкая по сравнению с автобусами стоимость билета и график работы троллейбусов — они ходят до одиннадцати вечера в отличие от автобусов, сесть на который в девять-десять вечера уже проблематично».

В беседе с корреспондентом «URA.RU» автор петиции пояснил, что документ будет направлен министру транспорта в расчете на то, что деньги на восстановление троллейбусной сети в городе будут выделены из федерального бюджета. «Для того, чтобы рассмотрели [петицию], надо 10 тыс. [подписей], — сообщил он. — Планирую собрать 11-15 тыс.»

Тюменец сослался на мнения зарубежных экспертов, которые называют троллейбусы более эффективным и экологичным транспортом, чем автобусы. В частности, отметил автор петиции, Вольфганг Маер, президент Международного союза общественного транспорта, заявлял:

«Многие эксперты в западноевропейских городах попытались начать возрождение троллейбусов. Не нужно повторять ошибки. Если у вас уже есть троллейбусы, от них не нужно отказываться, только чтобы вновь отстраивать систему через 10 или 20 лет. Это было бы грубой ошибкой».

Источник, близкий к администрации города, напомнил корреспонденту «URA.RU», что решение о ликвидации троллейбусной сети в 2008—2009 годах было принято структурами правительства области. Сейчас автобусное движение удовлетворяет потребности тюменцев в городском пассажирском транспорте — автобусы не замерзают в морозы, как это было в начале 2000-х, когда у мелких частников не было возможности прогревать их в ангарах, транспорт не прекращает движение в 8-9 часов вечера, автотранспортные предприятия оперативно реагируют на замечания и жалобы горожан.

Кроме того, как накануне заявил замглавы администрации города Максим Афанасьев, в 2017 году тюменский автопарк пополнится новыми современными низкопольными автобусами, часть из которых будет работать на газомоторном топливе.

Возрождение троллейбусной сети, по словам собеседника агентства, не лучшая идея: это потребует огромных бюджетных средств и поставит под долговременную реконструкцию все центральные улицы города — а это, в свою очередь, спровоцирует «пробки» и явно придется не по душе горожанам. К тому же проложить троллейбусную сеть в Тюмени можно далеко не везде.

«Троллейбусы стоят этого», — возражает Гарик Огнев.

Пока свои подписи под петицией поставили лишь 128 человек.