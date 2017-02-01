{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
18:57  01 февраля 2017 0

В честь Екатеринбурга к ЧМ-18 выпустили серебряную монету. ФОТО

Выпущены уже первые четыре монеты из серииФото: cbr.ru
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Банк России запустил серию памятных монет в честь чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Уже отчеканены монеты, посвященные первым четырем городам. Среди них оказался и Екатеринбург.

На аверсе монеты изображен дом Севастьянова на фоне орнамента, отображающего российскую культуру и фольклорное наследие. Есть надпись «Екатеринбург», бегущий футболист и символ первенства — мяч, выполненный в цвете.

Одним из первых обладателем коллекционной монеты, посвященной Екатеринбургу, стал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, чем похвастался на своей странице в соцсети. Между тем в Екатеринбург монеты еще не поступали. В банках города ее ждут в феврале—марте.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут в городах: Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара и Ростов-на-Дону. В Екатеринбурге состоятся игры отборочные этапа 15, 21, 24 и 27 июня.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров