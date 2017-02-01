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01 февраля 2017
18:24  01 февраля 2017 0

Россиян начнут наказывать за ввоз и хранение санкционных продуктов

Проверка санкционных продуктов на Шарташском рынке. Екатеринбург
Россиян хотят штрафовать за ввоз санкционных продуктовФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
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Роспотребнадзор предлагает ввести штрафы для россиян, которые ввозят в страну санкционные продукты.

В документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов, говорится, что для граждан за ввоз и хранение санкционки необходимо ввести штраф от 3-х до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 70-ти до 100 тысяч. Также продукты могут быть конфискованы. Сейчас ответственность предусмотрена лишь за продажу запрещенных к ввозу товаров, пишет «Национальная служба новостей».

При этом ведомство может начать проводить рейды после доносов от граждан.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребназдора уточняют, что административная ответственность для граждан предусмотрена лишь в том случае, если они закупают товар за границей, а затем в России занимаются его продажей.

«На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется», — цитирует заявление ведомства «Газета.Ru». Как уточнил ответственный за разработку законопроекта Сергей Ходячих, эта мера будет касаться «промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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