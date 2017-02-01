{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
18:27  01 февраля 2017 0

Суд над полицейским, приговоренным к семи годам колонии за удар по печени, вновь перенесли

Невинно осужденный мент Зубович, зубович александр
Бывший оперативник отбывает срок в тагильской спецколонии №13 для бывших силовиковФото: Андрей Гусельников

Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, приговорившего бывшего полицейского, сотрудника областного уголовного розыска Александра Зубовича, к семи годам лишения свободы за удар, вновь отложено. Об этом «URA.RU» рассказали защитники полицейского.

«Перенесли на пятницу, 3 февраля», — сообщил адвокат Сергей Колосовский. По его словам, процесс идет очень тяжело, хотя надежда на пересмотр приговор у защиты все равно остается (ранее президиум областного суда уже признавал приговор Зубовича незаконным и отправлял дело на пересмотр). Это уже третий перенос судебного заседания: рассмотрения апелляции должно было состоятся еще 11 января 2017-го.

Статья по теме
Свердловский полицейский должен отсидеть 7 лет из-за чужой печени

Год назад бывшего оперативника областного угрозыска Александра Зубовича признали виновным в причинении тяжкого вред здоровью человека за удар, причиненный бизнесмену во время антинаркотического рейда в баре «Пушкин» в октябре 2013 года. Апелляционная инстанция поддержала это решение, однако в марте 2016 кассационная инстанция Свердловского облсуда освободила оперативника из-под стражи: дело было отправлено на пересмотр. Но в ноябре 2016 Верх-Исетский суд вновь приговорил Зубовича к тому же наказанию.

Защита Зубовича заявляет о его невиновности: обвинение строится исключительно на словах потерпевшего и его подруги, которые изначально давали другие показания. Кроме того, в пользу невиновности полицейского свидетельствует целый ряд других доказательств: видеозапись, показания врачей, рапорты бойцов спецназа ФСКН (по первоначальным показаниям потерпевшего и его подруги, его бил сотрудник в маске). Защитники Зубовича в поисках справедливости намерены дойти до Верховного суда и Европейского суда по правам человека.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров