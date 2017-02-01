18:27 01 февраля 2017 0

Бывший оперативник отбывает срок в тагильской спецколонии №13 для бывших силовиков Фото: Андрей Гусельников

Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, приговорившего бывшего полицейского, сотрудника областного уголовного розыска Александра Зубовича, к семи годам лишения свободы за удар, вновь отложено. Об этом «URA.RU» рассказали защитники полицейского.

«Перенесли на пятницу, 3 февраля», — сообщил адвокат Сергей Колосовский. По его словам, процесс идет очень тяжело, хотя надежда на пересмотр приговор у защиты все равно остается (ранее президиум областного суда уже признавал приговор Зубовича незаконным и отправлял дело на пересмотр). Это уже третий перенос судебного заседания: рассмотрения апелляции должно было состоятся еще 11 января 2017-го.

Год назад бывшего оперативника областного угрозыска Александра Зубовича признали виновным в причинении тяжкого вред здоровью человека за удар, причиненный бизнесмену во время антинаркотического рейда в баре «Пушкин» в октябре 2013 года. Апелляционная инстанция поддержала это решение, однако в марте 2016 кассационная инстанция Свердловского облсуда освободила оперативника из-под стражи: дело было отправлено на пересмотр. Но в ноябре 2016 Верх-Исетский суд вновь приговорил Зубовича к тому же наказанию.

Защита Зубовича заявляет о его невиновности: обвинение строится исключительно на словах потерпевшего и его подруги, которые изначально давали другие показания. Кроме того, в пользу невиновности полицейского свидетельствует целый ряд других доказательств: видеозапись, показания врачей, рапорты бойцов спецназа ФСКН (по первоначальным показаниям потерпевшего и его подруги, его бил сотрудник в маске). Защитники Зубовича в поисках справедливости намерены дойти до Верховного суда и Европейского суда по правам человека.