В закрытой спецшколе начались отставки после пыток и изнасилования детей. ФОТО

19:33 01 февраля 2017 0

Директор спецшколы Андрей Сенин верит в своих сотрудников, несмотря на заявления о пытках и изнасилованиях детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В сургутской спецшколе закрытого типа написали заявления об увольнении четыре сотрудника службы режима и один трудовик. Об этом рассказал директор учреждения Андрей Сенин во время брифинга в сургутской мэрии.

Сразу пять сотрудников покинули учебное заведение для трудных подростков после появления информации, что у спецшколе пытали и насиловали подростков. «Люди уволились сами, потому что устали от тех вопросов, которые им задают, устали от того состояния вокруг школы, атмосферы, которая создается. Они ушли, сегодня написал заявление еще один из трудовиков», — прокомментировал Андрей Сенин. По словам руководителя скандально известной спецшколы, после прихода в учреждение он принял несколько кадровых решений и уверен, что оставшиеся сотрудники не позволили бы произойти пыткам и изнасилованиям, о которых рассказывают родители воспитанников.

1/5 Директор спецшколы Андрей Сенин не верит, что в учебном заведении избивали, пытали и насиловали воспитанников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В спецшколе сейчас работают силовики. Прокуратура и следственный комитет проводят проверку — родители воспитанников заявили об избиении, вымогательстве, пытках и изнасиловании детей другим подростком. По словам руководителя сургутского следственного отдела Антона Квасницкого, решение о возбуждении уголовного дела будет принято до конца недели. Сыщики проверяют факты, изложенные в заявлениях родителями пострадавших, а также информацию из СМИ.